Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 74 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu: Binlerce gözaltı!

Bakan Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 74 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 368 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 19.10.2023 - 09:08
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 74 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu: Binlerce gözaltı!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'silah kaçakçılığı' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldığını duyurdu.

Buna göre; İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından son 4 günde İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

2 bin 368 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Operasyonları düzenleyen jandarma ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun; ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.


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