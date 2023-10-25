Silah kaçakçılığı yapan 3 çeteye operasyon: 8 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 14:21

Güncelleme: 25.10.2023 - 14:33

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yapan 3 ayrı çete tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 19-23 Ekim tarihleri arasında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI!

12 ev, 2 işyeri ve 1 otomobilde yapılan aramalarda 23 tabanca, 'akrep' olarak tabir edilen otomatik tabanca, susturucu, 2 tüfek, 29 tabanca şarjörü, 1655 çeşitli çaplarda fişek, uzun namlulu AK- 47 mermisi, 69 çekirdek, 11 kovan, silah deneme istasyonu olarak kullanılan kum havuzu, balistik yelek, çok sayıda silah parçası, silah yapımında kullanılan alet ve yaklaşık 20 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.