Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Silah kaçakçılığı yapan 3 çeteye operasyon: 8 şüpheli gözaltına alındı!

İZMİR’de polisin düzenlediği operasyonda, silah kaçakçılığı yapan 3 ayrı çete çökertildi. 8 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 25.10.2023 - 14:21
Abone Ol google-news

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yapan 3 ayrı çete tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 19-23 Ekim tarihleri arasında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI!

12 ev, 2 işyeri ve 1 otomobilde yapılan aramalarda 23 tabanca, 'akrep' olarak tabir edilen otomatik tabanca, susturucu, 2 tüfek, 29 tabanca şarjörü, 1655 çeşitli çaplarda fişek, uzun namlulu AK- 47 mermisi, 69 çekirdek, 11 kovan, silah deneme istasyonu olarak kullanılan kum havuzu, balistik yelek, çok sayıda silah parçası, silah yapımında kullanılan alet ve yaklaşık 20 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


adres Çete Emniyet gözaltı kaçak Kaçakçılık İzmir Operasyon silah silah kaçakçılığı tabanca tüfek

İlgili Haberler

'Maskeli Beşler' çetesine operasyonda yeni gelişme... 3 şüpheli tutuklandı!

'Maskeli Beşler' çetesine operasyonda yeni gelişme... 3 şüpheli tutuklandı!
'El Halaf' çetesine operasyon: 3 şüpheli ve 8 kaçak göçmen yakalandı!

'El Halaf' çetesine operasyon: 3 şüpheli ve 8 kaçak göçmen yakalandı!
Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Bulutlar çetesi' çökertildi

Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Bulutlar çetesi' çökertildi

En Çok Okunan Haberler