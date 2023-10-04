3 ilde yasadışı bahis operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı!
Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasadışı bahis oynattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurtdışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatılması, oynanmasına aracılık yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen 8 zanlıya yönelik Bartın, Sakarya ve Muğla'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde, kurusıkı tabanca, cep telefonları, bilgisayar, evraklar, kredi kartları ve dijital materyaller ele geçirildi, şüphelilerin banka hesaplarında suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin lira ve 600 dolar tespit edildi.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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