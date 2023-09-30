Aydın'da yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı
Aydın'ın Nazilli ve Kuşadası ilçelerinde jandarmanın eş zamanlı düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuşadası'nın Soğucak ve Nazilli'nin İsabeyli mahallerinde yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dün akşam saatlerine belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Evlerdeki aramalarda 4 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 1 yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen kazançların kripto paralara çevrilerek aktarıldığı soğuk cüzdan, 2 masaüstü bilgisayara ait hard disk, 3 cep telefonu, 2 sim kart, 1 kamera kayıt cihazı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 130 bin TL ele geçirildi.
Olayla ilgili T.H. ve G.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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