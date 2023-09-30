Aydın'da yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı

Aydın'ın Nazilli ve Kuşadası ilçelerinde jandarmanın eş zamanlı düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 11:00
Aydın'da yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı
Abone Ol google-news

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuşadası'nın Soğucak ve Nazilli'nin İsabeyli mahallerinde yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dün akşam saatlerine belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Evlerdeki aramalarda 4 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 1 yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen kazançların kripto paralara çevrilerek aktarıldığı soğuk cüzdan, 2 masaüstü bilgisayara ait hard disk, 3 cep telefonu, 2 sim kart, 1 kamera kayıt cihazı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 130 bin TL ele geçirildi.

Olayla ilgili T.H. ve G.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Player Alanı
aydın

İlgili Haberler

Aydın'da sokak ortasında 'silahlı ve bıçaklı' kavga!

Aydın'da sokak ortasında 'silahlı ve bıçaklı' kavga!
T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Aydın'da hareketli gece: Polisi bıçaklayan şahsa Özel Harekat ve JASAT destekli operasyon

Aydın'da hareketli gece: Polisi bıçaklayan şahsa Özel Harekat ve JASAT destekli operasyon

En Çok Okunan Haberler