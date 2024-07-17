3 iş yerine baskın: 70 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis tarafından 3 iş yerine yapılan baskında 70 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 09:05
3 iş yerine baskın: 70 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları kaçak tütünü satışı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Ekipler ardından kent merkezindeki 3 iş yerine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 70 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirirken, K.B. ve S.K., hakkında işlem yapıldığı belirtildi.


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