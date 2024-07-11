Naci Görür'den Afyonkarahisar depremi açıklaması

Yayınlanma: 11.07.2024 - 13:16

Güncelleme: 11.07.2024 - 13:16

Afyonkarahisar'da saat 06:24 ve saat 06:30'da 4.4 ve 3.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

AFAD’ın açıklamasına göre, saat 06:24'te meydana gelen depremin derinliği 6.99 kilometre olarak ölçüldü. Saat 06.30'daki depremin derinliği ise 6.99 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, Afyonkarahisar depremine ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Arkadaşlar, Afyonkarahisar’da 4,5 deprem oldu. Deprem Akşehir-Afyon Grabeni içerisinde oldu. Biliyorsunuz bu yapılar normal faylarla çevrili. Göller yöresinde graben yapıları egemen. Bu yapıların depremselliği görece yüksek sayılır."