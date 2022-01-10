HDP'li Hüda Kaya'dan İBB ve 'Cübbeli Ahmet' açıklaması

10 Ocak 2022 Pazartesi, 14:50

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İçişleri Bakanlığı'nın "terör" iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) teftiş başlatması üzerine konuştu.

Halk TV'deki “Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi” programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hüda Kaya, İBB hakkında başlatılan teftişin amacının belediyeye kayyum atamak olduğunu öne sürdü.

Hüda Kaya, "Bir nabız yoklama olduğunu düşünüyorum. Kayyımı meşrulaştırmanın yollarını zorluyorlar gibi geliyor. Kamuoyunun nabzını zorluyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaya konuşmasının devamında kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün iktidarı eleştiren sözlerini hatırlattı. Kaya, “Cübbeli bile iktidara laf çakmaya başladı” dedi.

HDP'li Kaya şunları söyledi:

"Ne yapıp edip, bir CHP duruşuyla bir İYİ Parti duruşunu önce Millet İttifakı'nı içeriden bir zedeleme ve dağıtma hedefi koymuş durumda. Bunu da ne yapıp edip muhakkak bizlerin üzerinden yapmaya çalışıyor. Bunu o kadar farklı boyutlarla ifade etmek istiyorum ki, HDP üzerinden muhalefeti eleştirmek... Bizimle yan yana gelenlere, selam verenleri hemen terörizmle eşleştirmek en önemli ezber argümanlarından birisi haline gelmiş durumda. Çok kullanışlı bir malzeme bu onlar için.

Olası bir seçim sürecinde İstanbul'un devası bir devlet pozisyonunda olan maliyesi, imkanları, kadrosu, lojistik desteği her türlü imkanlarıyla bunu kaybetmeleri demek kendi besledikleri ve sürekli kaynak akıttıkları, kendilerinin varlık sebebi olan cemaat ve vakıfların ayakta tutan kaynakların kesilmesi demek oldu. Bu kaynakların kesilmesinden dolayı son günlerde Cübbeli bile iktidara laf çakmaya başladı. Çünkü her birinin mali kaynakları kesilmiş oldu.

'KAMUOYUNUN NABZINI ZORLUYORLAR'



Olası bir seçimde, kullanamadıkları kesilen bir imkânı ne yapıp edip ele geçirmeye çalışıyorlar. Türkiye'de AKP zihniyeti 'kayyım' politikalarıyla eşleşmiş durumda. Kayyum deyince bunu hep HDP'li belediyelere yönelik yaptıkları politika ve bölgeden ibaret, batı tarafına gelmez, bu sadece terörle iltisaklı olan belediyelere, kurumlara atanan kayyımla ilgili bir durum zannediyoruz. Biz bunu batıda Boğaziçi Üniversitesi'nde gördük. İstanbul için de bir nabız yoklama olduğunu düşünüyorum. Kayyımu meşrulaştırmanın yollarını zorluyorlar gibi geliyor. Kamuoyunun nabzını zorluyorlar. DİAYDER de bunlardan bir tanesi.

Bazı parklar, müzeler, Taksim Meydanı olmak üzere İBB'nin eli ayağı olan pek çok noktayı, alanı, kurumu zaten bakanlığa devrediyorlar. Elini, ayağını kesiyorlar. İşlevsiz hale getiriyorlar. Adı kayyım konmasa bile elini, ayağını kesiyorlar."