3 kardeşin cansız bedeni bulunmuştu: Cenazeleri 45 gün sonra teslim alındı!

Yayınlanma: 02.01.2025 - 15:05

Güncelleme: 02.01.2025 - 15:05

Antalya'da 13 Kasım tarihinde İran uyruklu 3 kardeşin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre; bir süre önce İran'dan Türkiye'ye gelen 3 kardeş, Güzeloba Mahallesi'nde eşyalı olarak bir daire kiraladı. Son olarak 27 Ekim tarihinde ülkelerindeki aileleri ile görüşen 3 kardeşe, yakınları yaklaşık 15 gün ulaşamadı. Aile, Antalya'da ikamet eden İran uyruklu bir yakınlarına durum hakkında bilgi vererek oğullarına ulaşmasını istedi.

AİLELERİ 15 GÜN ULAŞAMAMIŞ!

Ailenin isteği üzerine verilen adrese gelen Emrullah Esedi adlı İran vatandaşı, kapıyı çalmasına rağmen kardeşlere ulaşamadı. Ailenin ısrarı ile polis merkezine giden Esedi, ekiplerle birlikte Güzeloba Mahallesi'ndeki adrese geldi. Ev sahibinde bulunan yedek anahtar aracılığıyla ikamete giren ekipler ev içerisinden ağır bir kokunun geldiğini fark etti.

Bir odanın kapısının arkadan kilitlenmesi nedeniyle içeri girmekte zorlanan ekipler kapıyı açtıklarında, adlarının Mohammed Reza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian (36) ve Amirhossein Yasovalian (33) olduğu öğrenilen 3 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı.

KAPI VE PENCERELERİ BANTLAYIP, KÖMÜR YAKMIŞLAR

Bunun üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede; Yasovalian kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettiklerini ve bu nedenle hayatlarına son verdiklerini yazdıkları bir not bulundu.

Üç kardeşin ikamet içerisindeki bir odanın kapı ve camlarını hava geçirmeyecek şekilde bantladıktan sonra içerde folyo üzerinde kömür yaktıkları ve içeriyi kaplayan dumanla toplu şekilde hayatlarına son verdikleri belirlendi.

CENAZELER 45 GÜN SONRA ALINDI

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından üç kardeşin cenazeleri, 45 gün sonra aile üyeleri tarafından teslim alındı. Yasovalian kardeşlerin cenazelerinin Kurşunlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.