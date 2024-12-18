Siirt'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 kardeş hastaneye kaldırıldı!
Siirt'te sobanın içindeki közleri kovayla odanın içine bırakan 3 kardeş, sızan karbonmonoksit gazından etkilenip hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saatlerinde Barış Mahallesi’nde meydana geldi.
Yaktıkları sobadan kalan közleri kovayla çıkarıp odanın içine bırakan E.K (17) N.S.K. (11) ve Y.K. (12) kardeşler, sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kardeş, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Buradan da Diyarbakır’a sevk edilerek tedaviye alındı. Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: #Siirt #Zehirlenme #karbonmonoksit
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