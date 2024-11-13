İzmir'in ardından bir facia haberi de Antalya'dan: 3 kardeş evde ölü bulundu

Yayınlanma: 13.11.2024 - 16:09

Güncelleme: 13.11.2024 - 16:34

Türkiye, İzmir'de yangın faciasında hayatını kaybeden 5 kardeşe ağlarken; bir dehşet haberi de Antalya'dan geldi.

Antalya'nın Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki dairede, İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2384 Sokak üzerinde yer alan bir sitedeki 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, yakın tarihte eşyalı bir eve kiralık olarak yerleşen ve henüz ismi öğrenilemeyen İran uyruklu 3 kardeşten haber alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yedek anahtarla eve giren ekipler, 3 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı.

10 GÜN ÖNCE ÖLDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ

İlk belirlemelere göre, kardeşlerin 30'lu yaşlarda oldukları tespit edildi.

Kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce öldükleri belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kardeşlerin ölüm nedeniyle ilgili polisin incelemesi sürüyor.