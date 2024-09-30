3 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın 2. katında çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu. Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

3 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
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İHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 17:44

Yenişehir Mahallesi Karaağaç Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Binada mahsur kalanlar, ekipler tarafından kurtarıldı. Bu sırada sokağa dökülen mahalle sakinleri, meraklı gözlerle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.

2 kişi dumandan etkilenirken, yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sebebiyle dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #Yangın

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