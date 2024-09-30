Van Havalimanı'nda yangın paniği... Yolcular tahliye edildi
Van Ferit Melen Havalimanı’nda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Saban saatlerinde çıkan yangın, bir anda bekleme salonlarını dumanla kapladı. Havalimanı ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi. Yolcular dışarı çıkarılırken, uçak seferleri ise geçici olarak durduruldu. Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte havalimanı yeniden faaliyetlerine devam etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçesi belli oldu
- Narin cinayetinde 'Şahin Göz' ayrıntısı
- ‘Adams iddianamesi’nde adı geçenler için çağrı
- Devlet diyenler devleti yedi!
- Erden Timur, Cumhuriyet'e konuştu
- Tek bir lokması bile karaciğer kanseri yapabiliyor
- Bu balı gördüğünüz an reyondan uzaklaşın!
- 'Nasrallah'ın konumunu İranlı ajan bildirdi'
- Ankara'da yürüyen merdivenlere sabotaj
- Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldüler...