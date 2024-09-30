Van Havalimanı'nda yangın paniği... Yolcular tahliye edildi

Van Ferit Melen Havalimanı’nda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Van Havalimanı'nda yangın paniği... Yolcular tahliye edildi
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İHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 13:04

Saban saatlerinde çıkan yangın, bir anda bekleme salonlarını dumanla kapladı. Havalimanı ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi. Yolcular dışarı çıkarılırken, uçak seferleri ise geçici olarak durduruldu. Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte havalimanı yeniden faaliyetlerine devam etti.


Etiketler: #Van #Yangın

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