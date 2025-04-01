3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, Siverek’in Abdalağa Mahallesi’nde meydana geldi. ,
Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki M.K., ailesiyle yaşadığı apartmanın 3. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Şanlıurfa’ya sevk edilen küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
M.K.’nin vefatı ailesini ve mahalle sakinlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Şanlıurfa #çocuk ölümü
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