3. kattan düşerek hayatını kaybetti
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 3. kattan düşen bir kişi yaşamını yitirdi.
Olay, Havuzlar Mahallesi Gülnihal Sokak’ta meydana geldi.
İddiaya göre, Mehmet Beşbilek (41), ikamet ettiği apartmanın 3. katındaki basamakların bulunduğu pencereden beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Beşbilek, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve iki çocuk babası Mehmet Beşbilek’in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
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