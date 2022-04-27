3. kattan düşerek hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 3. kattan düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

İHA
27 Nisan 2022 Çarşamba, 09:20
3. kattan düşerek hayatını kaybetti
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Olay, Havuzlar Mahallesi Gülnihal Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, Mehmet Beşbilek (41), ikamet ettiği apartmanın 3. katındaki basamakların bulunduğu pencereden beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Beşbilek, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve iki çocuk babası Mehmet Beşbilek’in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.


tekirdağ Çorlu

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