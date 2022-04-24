TİP'in kurucularından Ali Önder Öndeş hayatını kaybetti
TİP kurucularından Ali Önder Öndeş yaşamını yitirdi. TİP'in yayımladığı mesajda "Partimizin kurucularından Ali Önder Öndeş'i kaybetmenin büyük hüznü içindeyiz. Ali ağabeyimize sözümüz devrim olacak!" ifadeleri kullanıldı.
Gençlik yıllarından itibaren devrim ve sosyalizm mücadelesi veren eski Sosyalist Türkiye Partisi’nin (STP) Genel Başkanı ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) kurucusu Ali Önder Öndeş yaşama veda etti. Öndeş, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.
Ali Önder Öndeş'in cenazesi bugün 16:30’da Karacaahmet Şakirin Camii'nden kaldırılacak ve Yukarı Baklacı Mezarlığı'nda defnedilecek.
YAŞAMI MÜCADELE İÇİNDE GEÇTİ
1947 yılında Manisa'da dünyaya gelen Öndeş, 1. TİP’ten itibaren sosyalist mücadelenin içinde bulunuyordu.
Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği'nde (TÖB-DER) de uzun yıllar mücadele eden Öndeş, öğretmen hareketinin önemli isimlerinden biriydi. 2. TİP’te sosyalist iktidar grubu içinde olan Ali Önder Öndeş, 12 Eylül sonrası Gelenek hareketi içinde bulundu.
Türkiye Komünist Partisi (TKP) merkez komite üyeliği yapan Öndeş, 2014 yılı itibarıyla Halkın Türkiye Komünist Partisi'nin (HTKP) kurucu üyelerinden oldu.
Öndeş son olarak 2018'de kurulan TİP'in de kurucu üyelerindendi.
TİP: ALİ AĞABEYİMİZE SÖZÜMÜZ DEVRİM OLACAK
TİP, Öndeş'in ölümünü sosyal medyadan duyururken, şu ifadeler kullanıldı:
"1. TİP'ten bu yana devrim ve sosyalizm mücadelesinin, öğretmen hareketinin militanlarından olan, Sosyalist Türkiye Partisi'nde genel başkanlık görevini üstlenen, partimizin kurucularından Ali Önder Öndeş'i kaybetmenin büyük hüznü içindeyiz. Ali ağabeyimize sözümüz devrim olacak!"
1. TİP'ten bu yana devrim ve sosyalizm mücadelesinin, öğretmen hareketinin militanlarından olan, Sosyalist Türkiye Partisi'nde genel başkanlık görevini üstlenen, partimizin kurucularından Ali Önder Öndeş'i kaybetmenin büyük hüznü içindeyiz. Ali ağabeyimize sözümüz devrim olacak! pic.twitter.com/EteCLVpQfK— Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) April 23, 2022
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