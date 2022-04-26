Avukat Erşen Sansal hayatını kaybetti
Bahçelievler Katliamı da dahil olmak üzere pek çok davada adalet mücadelesi veren Avukat Erşen Sansal yaşamını yitirdi. Haberi RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından duyurdu. Sansal için Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) de bir taziye mesajı geldi.
Ankara Bahçevlievler'de katledilen 7 TİP'li gencin avukatlığı dahil darbe yargılamalarından, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının savunmalarına kadar birçok davada adalet mücadelesi veren Avukat Erşen Sansal yaşamını yitirdi.
Haberi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.
Taşcı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ankara Bahçevlievler'de katledilen 7 TİP'li gencin davası da dahil olmak üzere pek çok davada adalet mücadelesi veren Avukat Erşen Sansal'ı kaybetmenin derin üzüntüsü… Direncin, inancın ve kararlılığın anıtıydı. Sevenlerinin başı sağ olsun…" ifadelerini kullandı.
Ankara Bahçevlievler'de katledilen 7 TİP'li gencin davası da dahil olmak üzere pek çok davada adalet mücadelesi veren Avukat Erşen Sansal'ı kaybetmenin derin üzüntüsü…— İlhan Taşcı (@ilhantasci) April 26, 2022
Direncin, inancın ve kararlılığın anıtıydı.
Sevenlerinin başı sağ olsun… pic.twitter.com/yk1dndd06v
TKP'DEN AÇIKLAMA
Sansal'ın ölüm haberinin ardından Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) bir açıklama geldi.
Açıklamada, "Halit Çelenk Hukuk Ödülleri Seçici Kurul üyelerinden, Ankara Barosu avukatlarından Ersen Sansal'ı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Anısı önünde saygıyla..." sözlerine yer verildi.
Avukat Erşan Sansal'ı kaybettik...— TKP (@tkpninsesi) April 26, 2022
Ailesinin, yakınlarının ve dostlarının başı sağ olsun. pic.twitter.com/ET76YJH91Y
Sansal'ın cenazesi, 27 Nisan 2022 Çarşamba günü Kocatepe Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
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