Avukat Erşen Sansal hayatını kaybetti

26 Nisan 2022 Salı, 17:24

Ankara Bahçevlievler'de katledilen 7 TİP'li gencin avukatlığı dahil darbe yargılamalarından, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının savunmalarına kadar birçok davada adalet mücadelesi veren Avukat Erşen Sansal yaşamını yitirdi.

Haberi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Taşcı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ankara Bahçevlievler'de katledilen 7 TİP'li gencin davası da dahil olmak üzere pek çok davada adalet mücadelesi veren Avukat Erşen Sansal'ı kaybetmenin derin üzüntüsü… Direncin, inancın ve kararlılığın anıtıydı. Sevenlerinin başı sağ olsun…" ifadelerini kullandı.

Ankara Bahçevlievler'de katledilen 7 TİP'li gencin davası da dahil olmak üzere pek çok davada adalet mücadelesi veren Avukat Erşen Sansal'ı kaybetmenin derin üzüntüsü…

Direncin, inancın ve kararlılığın anıtıydı.

Sevenlerinin başı sağ olsun… pic.twitter.com/yk1dndd06v — İlhan Taşcı (@ilhantasci) April 26, 2022

TKP'DEN AÇIKLAMA

Sansal'ın ölüm haberinin ardından Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Halit Çelenk Hukuk Ödülleri Seçici Kurul üyelerinden, Ankara Barosu avukatlarından Ersen Sansal'ı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Anısı önünde saygıyla..." sözlerine yer verildi.

Avukat Erşan Sansal'ı kaybettik...

Ailesinin, yakınlarının ve dostlarının başı sağ olsun. pic.twitter.com/ET76YJH91Y — TKP (@tkpninsesi) April 26, 2022

Sansal'ın cenazesi, 27 Nisan 2022 Çarşamba günü Kocatepe Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.