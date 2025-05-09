3 kez ifade değiştiren Gülaylar patronu, listeden AKP’li isimleri çıkarınca serbest bırakıldı!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 11:43

Güncelleme: 09.05.2025 - 11:43

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen operasyon kapsamında tutuklanan iş insanı Mehmet İlhan Gülay, 24 saat içinde üç kez ifade verdi. Son ifadesinde, ilk iki beyanatında yer alan AKP’li isimleri geri çeken Gülay, İBB’yi suçladığı yönünde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, son ifadesine İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Buğra Gökçe’nin adını ekledi ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmada 6 Mayıs’ta tutuklanan Gülaylar Altın, Nişantaşı City’s ve Meydan AVM gibi birçok prestijli markanın sahibi Mehmet İlhan Gülay, 24 saat içinde üçüncü kez savcılık karşısına çıktı. Gülay’ın ifadelerindeki çarpıcı değişiklikler kamuoyunda dikkat çekti.

İLK İFADEDEKİ AKP’Lİ İSİMLERİ UÇURDULAR

Mehmet İlhan Gülay, ilk ifadesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait imar planı çalışmalarında yer alan AKP’li isimlerden Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti İBB Grup Başkanvekili Adnan Zeki Bostan ve Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit’i suçlamıştı. Ancak, Gülay’ın üçüncü ifadesinde bu isimler tamamen çıkarıldı. İlk ifadesinde "Emsal artışına izin veren komisyon kararında başkan olarak ismi bulunan Adnan Zeki Bostan, şu an AKP İBB Grup Başkanvekili; Mehmet Yiğit, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısıdır" ifadelerini kullanan Gülay, son açıklamasında bu isimlere yer vermedi.

Tevfik Göksu’yla ilgili ifadeler de son beyanatta yer almadı. Gülay, önceki ifadesinde Göksu’nun ricasıyla bir cami inşaatı yapmayı kabul ettiklerini belirtmişti. Ancak, bu açıklama üçüncü ifadesinde bulunmadı.

YENİ İSİM EKLEDİ

Gülay’ın son ifadesine dikkat çeken bir diğer gelişme ise, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Buğra Gökçe’nin adının eklenmesiydi. Gülay, Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği bir görüşmeden bahsederek, İmamoğlu’nun kendisini Yakup Öner, Yavuz Erkut ve Buğra Gökçe ile görüşmeye yönlendirdiğini söyledi. Ancak, bu görüşme iddiası daha önceki ifadelerinde yer almamıştı ve Gökçe’nin İzmir’de görevli olması da dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor.

İBB'Yİ SUÇLADI SERBEST BIRAKILDI

Mehmet İlhan Gülay, son ifadesinde İBB’yi suçlayarak "İBB beni mağdur etti" şeklinde bir açıklama yaptı. Gülay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi İmar ve Bayındırlık Kentsel Yenileme Komisyonu’nun 12 Ocak 2023 tarihli kararına da değindi. Bu karar, E-5’e cephe komşu parsellere emsal değerinin 2.07 olarak verilmesini öngörürken, Gülay’a ait taşınmaz için emsal değeri 1.5 olarak belirlenmişti. Gülay, bu durumun kendisine haksız bir işlem olarak uygulandığını savundu. Gülay, ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İMAR PLANI VE AKP’Lİ OYLAR

Gülay’ın avukatı Yaşar Yetiş, söz konusu taşınmazla ilgili işlemlerin 2018 yılında AKP'li belediye başkanlığı döneminde başladığını belirtti. Yetiş, müvekkilinin lehine olduğu iddia edilen plan değişikliğinin aslında aleyhinde sonuçlandığını savundu. Ayrıca, rüşvet iddialarına da açıklık getiren avukat Yetiş, İBB Başkanlığı Meclisi’nde yapılan oylamanın AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildiğini, CHP’li üyelerin ise karşı çıktığını ifade etti.

Mehmet İlhan Gülay’ın üç ayrı ifadesi, ifade değişiklikleri ve mağduriyet vurguları kamuoyunda birçok soru işaretine yol açtı.