3 kez kalp krizi geçirdi... SMA'lı Aybars bebek destek bekliyor

Antalya'da 3 kez kalp krizi geçiren 20 aylık SMA'lı Aybars Karadağ'ın tedavisi için başlatılan kampanyada yüzde 39'a ulaşılabildi. Kampanyaya destek çağrısı yapan anne Serap Karadağ, "Bir anne evladının yanına sadece uzanabiliyor. Ona sarılamıyorum. Evladımı kucağıma alamıyorum. Küçücük bir beden, sadece sizlerin desteğiyle hayata tutunacak" dedi.

DHA
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 14:31
3 kez kalp krizi geçirdi... SMA'lı Aybars bebek destek bekliyor
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Antalya'da 20 ay önce dünyaya gelen Aybars Karadağ, 2 aylıkken fenalaştı.

Ailesi, Aybars'ı hastaneye götürdü. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Aybars bebek, yoğun bakım ünitesinde tedavi görmeye başladı. Solunumunda sıkıntı tespit edilen Aybars Karadağ’a, SMA testi yapıldı.

3 aylıkken SMA testi pozitif çıkan minik Aybars’a, 15 gün sonra trakeostomi (gırtlakta nefes alma deliği) yapıldı. Yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada 6 aylıkken ikinci kez kalp krizi geçiren Aybars bebek, 15 dakika sonra hayata döndürüldü. 5 aylık tedavisinin ardından evine çıkarılan bebek, koronavirüse yakalandı. Tekrar getirildiği hastanedeki tedavisinden sonra evine gönderilen Aybars bebek, 13 aylıkken üçüncü kez kalp krizi geçirdi. Annesinin kalp masajı yapması sonucu hayata tutunan minik Aybars’ın, 9 cihaza bağlı yaşam mücadelesi devam ediyor.

Aybars Karadağ’ın tedavisi için 14 ay önce başlatılan valilik onaylı SMA kampanyasının yüzde 39'u tamamlanabildi. Gereken paranın toplanması halinde Aybars'ın tedavisinin, yurt dışında uygulanan gen tedavisiyle yapılması bekleniyor.

YAŞINDAN FAZLA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bağış kampanyasının tamamlanması için bekleyen Aybars bebeğin durumu geçen haftalarda ağırlaştı. Tedavisi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde süren Aybars Karadağ, enfeksiyon nedeniyle yoğun tedavi alıyor. Minik Aybars’ı yalnız bırakmayan annesi Serap Karadağ, oğlunun bünyesinin 4'üncü kalp krizini kaldıramayacağını belirterek, kampanyanın tamamlanması için çağrıda bulundu.

'DESTEĞİNİZLE HAYATA TUTUNACAK'

Aybars'ın durumunu gözyaşlarıyla anlatan Serap Karadağ, "Bir anne evladının yanına sadece uzanabiliyor. Ona sarılamıyorum. Koklayamıyorum. Evladımı kucağıma alamıyorum. Boğazı ve midesi delik. Küçücük bir can. Küçücük bir beden. Sadece sizin desteklerinizle hayata tutunacak bebek ve evladım annesinin yanında olacak" dedi. 



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