3 kişi ölmüştü... Şirinevler'de doğalgaz patlaması yaşanan bina için yıkım kararı!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 13:40

Güncelleme: 12.10.2023 - 14:06

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği doğalgaz kaynaklı patlamanın meydana geldiği bina ile ilgili yıkım kararı verildi.

KONTROLLÜ OLARAK YIKILIYOR!

45 yıllık bina, Bahçelievler Belediyesi tarafından kontrollü olarak yıkılmaya başlandı. Yıkım anı dron ile havadan görüntülendi.

NE OLMUŞTU?

Şirinevler Mahallesi'nde 28 Eylül’de 6 katlı bir binada meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlamada 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralanmıştı. Patlama nedeniyle binanın 6. katındaki duvarlar sokağa savrulmuş ve daire kullanılmaz hale gelmişti.