3 kişi tarafından sokak orasında öldüresiye darbedildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, 3 kişi tarafından öldüresiye darbedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

3 kişi tarafından sokak orasında öldüresiye darbedildi
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İHA
Yayınlanma: 10.11.2024 - 14:56

Olay, saat 10.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesinde meydana geldi.

Ömer Y. (40) henüz isimleri belirlenemeyen 3 şahıs tarafından darp edildi. Kanlar içinde kalan şahıs yere yığıldı.

Yerde yatan şahsı gören yurttaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beyin kanaması riski bulunan şahıs ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.


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