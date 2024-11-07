Haydarpaşa’da gemiyi basmışlardı… Filistin’e destek protestosu Antalya’da!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 19:35

Güncelleme: 07.11.2024 - 19:50

Alman insan hakları avukatları 29 Ekim Salı günü, MV Kathrin'in, İsrail'in en büyük askeri şirketi Elbit Systems'in mühimmat üretim kolu olan Israeli Military Industries için 150.000 kg RDX patlayıcı içeren sekiz nakliye konteyneri taşıdığını önü sürmüş ve ülkelere limanlarına bu gemiyi sokmamaları için çağrı yapmıştı.

Yine Uluslararası Af Örgütü, geminin yükünün İsrail'e ulaşmasının engellenmesi çağrısında bulunmuştu. Portekiz Dışişleri Bakanı da Eylül ayında geminin sahibinden kargonun yarısının İsrailli bir silah şirketine gönderilmek üzere çift kullanımlı malzeme olduğu bilgisini aldığını açıklamıştı .

MISIR VE İSTANBUL’DAN SONRA ANTALYA’DA

Gemi takip sitesi Marine Traffic ve finansal veri firması LSEG Data & Analytics'e göre, MV Kathrin en son Mısır’ın İskenderiye limanına yanaşmış daha sonra Pazartesi günü Haydarpaşa Limanı’na yanaşmış ve burada Anadolu Gençlik Örgütü üyeleri tarafından protesto edilmişti.

NEDEN GELDİĞİ BELLİ OLDU

Yetkililerden alınan bilgilere göre bugün Antalya Limanı’na saat 15:30 sularında demir atan MV Kathrin, 3 tekne siparişini yüklendi ve yarın akşam saat 16:30 gibi limandan ayrılması bekleniyor.

Bu arada Haydarpaşa Limanı’na geminin yanaşması Anadolu Gençlik Derneği örgütü tarafından protesto edilirken, MV Kathrin’in Antalya Limanı’na gelişi de Anadolu Gençlik Örgütü Antalya Şubesi tarafından protesto edildi.

“TALEBİMİZ ÜLKEMİZİN HİÇBİR LİMANINA BU GEMİYİ ALMAMALARIDIR”

Açıklamada İsrail'in uluslarararası hukuku hiçe sayarak Filistin’de sivillere yönelik katliamda bulunduğuna işaret edilerek, “Ölüm saçan katil İsrail ve ordusuna silah taşıyan MV KATHRIN gemisi bu süreçte gittiği hiçbir yere hoş gelmedi! Bu bağlamda bu gemi Antalyaya da hoş gelmediği gibi hoş da bulmayacaktır. Sicili bozuk bu kanlı geminin limanımıza yanaşmasına izin vermeyeceğiz. Devletimiz ve tüm sorumlulardan talebimiz; savaş suçlarına ve insanlık dramına aracılık eden bu gemiyi Antalyamıza sokmamaları ve ülkemizin hiçbir limanına bu gemiyi almamalarıdır” denildi.