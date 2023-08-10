3 kişinin öldüğü kazada acı detay... Yardıma giden kuzenler hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 10.08.2023 - 13:45

Güncelleme: 10.08.2023 - 14:24

Siverek-Diyarbakır karayolunun 15’inci kilometresinde feci bir kaza yaşandı.

Siverek yönüne gelen Murat Kaya (34) yönetimindeki 33 NRR 84 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre bölünmüş yoldaki tabelaya çarptı. Peşinden gelen ve kazayı gören Doğukan Karaaslan (27), kullandığı 01 APP 900 plakalı hafif ticari aracı yol kenarına park ederek, beraberindeki kuzeni Recep Karaaslan (26) ile yaralılara yardım etmek için indi.

İki kuzene, kaza yapan aracın yanına giderken, Siirt'ten Gaziantep'te bir düğüne gittiği öğrenilen Süleyman Özcan'ın kullandığı 21 VG 118 plakalı minibüs çarptı.

Karaaslan kuzenler ile park halindeki 2 hafif ticari araca çarpan minibüsü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde kaza yapanlara yardım için duran Recep ve Doğukan Karaaslan adlı kuzenlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan hafif ticari araç ve minibüste bulunan 12 kişi ise, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü Murat Kaya, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren 11 kişinin sağlık durumlarının ise, iyi olduğu belirtildi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI!

Kazada yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan minibüs sürücüsü Süleyman Özcan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İlk ifadesinde olay yerini geç fark ettiğini ve bir anda paniğe kapıldığını söylediği öğrenilen Özcan'ın jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kazada yaşamını yitiren Doğukan ve Recep Karaaslan'ın cenazeleri otopsilerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından Van'a götürüldü. Murat Kaya'nın cenazesinin ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işleminin sürdüğü belirtildi.