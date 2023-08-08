Bursa'daki trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, devrilen otomobildeki ağır yaralanan 3 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.
Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi istikametinde Abidin Çavdar yönetimindeki 16 BAD 950 plakalı otomobilin devrilmesiyle ağır yaralı olarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onur Şenol (21) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazadaki ölü sayısı 3'e yükseldi.
3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Çavdar yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki toprak alana girerek takla atmış, kazada sürücü olay yerinde, araçtaki Eren Kaya (21) ise kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
EMNİYET KEMERİ TAKILMAMIŞ...
Polisin incelemesinde, araçtaki emniyet kemerlerinin kullanılmadığı, bazılarının ise koltuk arkasından çekilerek takıldığı tespit edilmişti. Berke Candarı'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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