Tekirdağ'da 14 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Yayınlanma: 17.12.2024 - 17:42

Güncelleme: 17.12.2024 - 17:42

Ergene Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı.

Uygulamada farklı uyruklardan 14 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.