3 kişiyi dolandırdı: Antalya'da 'kiralık ev' operasyonu

Yayınlanma: 02.01.2024 - 17:32

Güncelleme: 02.01.2024 - 17:33

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerine ait olmayan ev ilanlarını internet üzerinden yayınlayıp, evi kiralamak isteyen kişilerden peşin kira bedeli, depozito ve komisyon gibi giderler adı altında para isteyen şahısları belirledi.

Müşterilerle yapılan yüz yüze görüşmede imzalanan sözleşmelerde sahte kimlik bilgileri kullanan ve bu yöntemle sahte sözleşme imzalayarak son bir ay içerisinde 3 farklı kişinin toplamda 127 bin 750 lira alan M.A.C. ile İ.C.Y. yakalandı.

2 şüpheli “Nitelikli Dolandırıcılık ve “Özel Belgede Sahtecilik“ suçlarından adliyeye sevk edildi.