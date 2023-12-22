Kiralık villa vaadiyle dolandırıcılık: 15 tutuklama

Konya'da internet ortamında villa kiralamak isteyen yurttaşların dolandırıldığı siteleri takibe alan ekipler, 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişiyi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 12:57
Kiralık villa vaadiyle dolandırıcılık: 15 tutuklama
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, internet ortamında villa kiralamak isteyen yurttaşların dolandırıldığını tespit ettiği siteleri takibe aldı.

Yapılan çalışma sonrası internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını yöneten 15 kişi belirlendi. 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla belirlenen 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, “Nitelikli Dolandırıcılık ve Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek veya Vermek’’ suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


konya Villa dolandırıcılık dolandırıcı site

İlgili Haberler

Interpol tarafından aranıyordu... Rus uyruklu dolandırıcı Mersin'de yakalandı!

Interpol tarafından aranıyordu... Rus uyruklu dolandırıcı Mersin'de yakalandı!
5 ilde dolandırıcılık operasyonu... Yöntemleri şaşkınlık yarattı!

5 ilde dolandırıcılık operasyonu... Yöntemleri şaşkınlık yarattı!
Elazığ'da sahte evrak ve dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

Elazığ'da sahte evrak ve dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

En Çok Okunan Haberler