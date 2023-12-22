Kiralık villa vaadiyle dolandırıcılık: 15 tutuklama
Konya'da internet ortamında villa kiralamak isteyen yurttaşların dolandırıldığı siteleri takibe alan ekipler, 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişiyi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, internet ortamında villa kiralamak isteyen yurttaşların dolandırıldığını tespit ettiği siteleri takibe aldı.
Yapılan çalışma sonrası internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını yöneten 15 kişi belirlendi. 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla belirlenen 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, “Nitelikli Dolandırıcılık ve Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek veya Vermek’’ suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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