3 kişiyi öldürüp kaçtı: 'Kırmızı bülten' ile aranıyor
Kayseri'de miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Seyit (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) ile dayıları Serdar Yılmaz'ı (44) öldüren Mehmet Yılmaz (41), 731 gündür aranıyor.
Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde 3 Ocak 2022'de; Mehmet Yılmaz ile kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgaya, Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu. Bu sırada Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı.
Olay yerinden geçen M.A.'ya da yerden seken mermi isabet etti. Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz ise hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Mehmet Yılmaz ise 731 gündür yakalanamadı.
3 KEZ MÜEBBET TALEBİ
Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
İddianamede, firari Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez 'kasten öldürme' suçundan müebbet istendi. Yılmaz hakkında M.A.'nın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 'silahtan sayılan cisim ile yaralama' suçundan da ceza talep edildi.
Mehmet Yılmaz ile cinayet sonrası görüştüğü iddia edilen Mehmet Y. isimli arkadaşı hakkında ise 'suçluyu kayırmak'tan aynı dosya kapsamında dava açıldı. Mehmet Yılmaz hakkında ayrıca 731 gündür kırmızı bülten ile arama kararı bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Laikliğe meydan okudu, tutuklandı!
- Memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- Saatler içinde değişen suçlama
- Terim'le konuşması ortaya çıktı!
- 'Bu bir ihbardır' diyerek herkesi uyardı
- Erdoğan Suudi Arabistan'a toz kondurmadı!
- Fabrikada skandal görüntü: Suratına fırlattı!
- İşte tablo tablo zamlı maaşlar
- Dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı değişiyor