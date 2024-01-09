3 Mart 'Laiklik Günü' ilan edildi

Laiklik Meclisi, hilafetin kaldırıldığı ve Öğretim Birliği Yasası’nın kabul edildiği 3 Mart’ı, 100. yılında Laiklik Günü olarak kutlama kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 04:00
3 Mart 'Laiklik Günü' ilan edildi
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Laiklik Meclisi önceki gün Ankara’da Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda basın toplantısı düzenledi.

Meclis adına açıklamayı okuyan Umut Kuruç, “Laiklik özgürlüktür, yurttaşlıktır. Yurttaş haklarıyla vardır. Eşit ve özgür bir toplumun hayatı dönüştürme, değiştirme iradesinin temeli laikliktir” dedi.


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