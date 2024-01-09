3 Mart 'Laiklik Günü' ilan edildi
Laiklik Meclisi, hilafetin kaldırıldığı ve Öğretim Birliği Yasası’nın kabul edildiği 3 Mart’ı, 100. yılında Laiklik Günü olarak kutlama kararı aldı.
Laiklik Meclisi önceki gün Ankara’da Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda basın toplantısı düzenledi.
Meclis adına
açıklamayı okuyan Umut
Kuruç, “Laiklik özgürlüktür,
yurttaşlıktır. Yurttaş
haklarıyla vardır. Eşit ve
özgür bir toplumun hayatı
dönüştürme, değiştirme
iradesinin temeli
laikliktir” dedi.
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