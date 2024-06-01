3 milyon liralık vurgun yapan şüphelilere operasyon
Gaziantep’te çeşitli alışveriş yöntemleriyle 17 kişiyi 2 milyon 905 bin TL dolandıran 23 şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber dolandırıcılık olaylarına yönelik operasyon yaptı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda, internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle son iki hafta içerisinde 17 yurttaşı toplam 2 milyon 905 bin TL para toplayarak dolandıran 23 şüpheli yakalandı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda, ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.
Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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