3 milyonluk tabut: "Anne iyi misin?"

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 11:33

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 11:33

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

Sosyal medya fenomeni Fırat Yayla “Charmquell”, Hatay’da enkaz altında kalanlar arasındaydı. Paylaştığı video ile sesini duyuran Yayla, annesi için yardım istemişti.

Yayla, Twitter’dan 6 Şubat gece 11.29’da yaptığı son açıklama ile enkaz altından çıktığını ancak annesinin hala orada olduğunu ve en son çıkarken sesini duyduğunu belirtti. Yayla’nın annesinin durumu hakkında ise şu an bir bilgi bulunmuyor.

Fırat Yayla’nın kaldığı site iki yıl önce yapılmıştı!

Hatay’ın Antakya ilçesinin Cebrail Mahallesi’nde yaşayan Yayla, “Güzel Bahçe City” isimli sitede kalıyordu. "SER-AL İnşaat" isimli firma tarafından sitenin iki yıl önce yapıldığı ortaya çıktı. Sitede bir dairenin ise 2.9 milyon TL'ye satıldığı öğrenildi.