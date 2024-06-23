3 saat rötarlı kalkan uçakta türbülans paniği!
Ankara’dan kalkarak Hatay’a iniş yapan Anadolu Jet’e ait yolcu uçağında gerçekleşen türbülans ile yurttaşların yaşadığı panik anları kameraya yansıdı.
Türk Hava Yolları’nın alt şirketi Anadolu Jet firması tarafından gerçekleştirilen 22 Haziran 2024 tarihli VF4204 numaralı Ankara-Hatay uçuşu 3 saat gecikmeli gerçekleştirildi.
Gecikmeli gerçekleştirilen uçuş yolcularda tepkilere neden oldu. Uçağın Hatay Havalimanı’na inişi esnasında yaşanan türbülans yolcular tarafından yoğun olarak hissedildi. Sallantıyla birlikte panik yaşayan yurttaşlar, “Yavaş yavaş in, düşmez inşallah” diyerek ve dua ederek korku dolu anları atlatmaya çalıştılar.
“3-3 BUÇUK SAAT EKSTRADAN BEKLEDİK”
Uçuşun rötarlı gerçekleştiğini ve iniş esnasında yaşanan türbülans ile yurttaşların korktuğunu dile getiren Anıl Yılmaz, “3-3 buçuk saat ekstradan bekledik. Bütün planlarımız alt üst oldu ve gecenin bir yarısı geldik. Bakalım şimdi nasıl gideceğiz. Anadolu Jet isimli yeni firmayla geldik ama değişen hiçbir şey yok. Hatay Havalimanı devamlı bu kaderi yaşıyor. Uçak içerisinde korkanların seslerini duydum” dedi.
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