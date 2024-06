Şiddetli türbülans can almıştı... Uçuşlarda 'yeni emniyet kemeri kuralları' açıklandı

Yayınlanma: 04.06.2024 - 17:34

Güncelleme: 04.06.2024 - 17:34

Singapur Havayolları, İngiltere'den Singapur'a yapılan bir uçuşta yaşanan ve bir yolcunun ölümüne sebep olan olayın ardından yolcular için daha sıkı emniyet düzenlemeleri getirmeyi planlıyor.

Son aylarda artan uçak kazaları, uçuşlarda emniyet güvenliği konusundaki endişeleri artırdı. Londra Heathrow'dan kalkan bir uçuşta aşırı türbülans nedeniyle kalp krizi geçiren 73 yaşındaki İngiliz vatandaşı Geoffrey Kitchen’ın ölümünden sonra, birçok kişi uçakla seyahate daha temkinli yaklaşmaya başladı.

Türbülans anında Kitchen ya da yaralanan diğer yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığı kamuoyuna açıklanmadı. Olay sonucu 20’den fazla kişi yaralanmış, 10 kişi ise yoğun bakıma alınmıştı.

Uçuşun ardından internet, yolcuların paylaştığı görüntüler ve açıklamalarla doldu. Bu durum, birçok büyük havayolu şirketinin güvenlik önlemlerini yeniden değerlendirmesine yol açtı.

KEMERLER TAKILI KALACAK

Emniyet kemerini sadece kalkış ve iniş sırasında takma günleri geride kalıyor. Pilotlar, tuvalete gitmek dışında yolcuların her zaman kemerlerini takılı tutmalarını zaten tavsiye ediyordu.

Ancak, havayolu güvenliği uzmanları şimdi emniyet kemerinin her zaman takılı olmasını zorunlu hale getirmeyi düşünüyor. The Times gazetesinde yer alan bir haberde, bir havacılık uzmanı, “Uyarılar büyük ölçüde güçlendirilecek: 'Her zaman kemerlerinizi bağlı tutun.' Nokta." diyerek güvenlik uzmanlarının keskin tutumuna değindi.

KEMERİ BAĞLI TUTMANIN ÖNEMİ

Eski İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) pilotu ve havacılık uzmanı David Learmount, The Sun ile yaptığı röportajda, Singapur’dan kalkan SQ321 sefer sayılı uçuşta yaşanan olayın, tüm yolcular için her zaman emniyet kemerlerini takmanın önemini kanıtladığını söyledi.

Learmount, "Anladığım kadarıyla, mürettebat bu türbülansın geleceğini bilmiyordu ya da beklediklerinden çok daha şiddetli olduğunu fark etmedi. Bu yüzden uçaktaki herkes olaya nispeten hazırlıksız yakalandı ve bu durum çok tehlikeli" diyerek olaya bir açıklama getirdi.

Learmount, uzun bir uçuş boyunca emniyet kemeri takmanın rahatsız edici olacağını düşünenler için şunları söyledi:

"Emniyet kemerlerinin sizi koruması için sürekli sıkı olmalarına gerek yok. Emniyet kemerinizi gevşek bir şekilde bağlı tutsanız dahi bu tür felaketler başınıza gelmez. Rahatsız edici gelebilir, ama bu şekilde bir türbülans durumunda tavana uçmazsınız."

DÜZENLEME GELİYOR

Öte yandan, Singapur Havayolları olayın ardından güvenlik yönergelerini güncellemeye başladı. Şirket, türbülansı yönetmede daha temkinli bir yaklaşım benimseyeceğini taahhüt etti.

Değişiklikler, kabin ekibinin emniyet kemeri işareti açıkken sıcak içecekler ve yemek servisi yapmamasını da içerecek.

Singapur Havayolları, "Havayollarımız, yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliğini en üst düzeyde tutmaya devam edecektir," açıklamasında bulundu.