3 sanığa tahliye: Cezaevinden çıkanlar Narin’in kabrini ziyaret etti

Narin Güran cinayeti davasında "suçluyu kayırma" suçundan tutuklu yargılanan Birsen Güran, Fuat Güran ve Maşallah Güran hakkında Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi tarafından tahliye kararı verildi.

Tutuklu bulundukları yüksek güvenlikli Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda serbest bırakılan Birsen Güran, Fuat Güran ve Maşallah Güran, yakınları tarafından karşılandı.

Güranlar, cezaevindeki karşılamanın ardından Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe mahallesine giderek, Narin Güran’ın kabrini ziyaret edip, Narin’in babası Arif Güran’ın sürdürdüğü ‘Narin için adalet nöbeti’ne katıldı.

Adalet nöbetinde konuşan tahliye edilen Fuat Güran, adalet çağrısında bulundu. Narin cinayeti sırasında Van’da olduğunu anlatan Fuat Güran, suçsuz olduğunu söyledi.

Birsen Güran ise, yargılandıkları "suçluyu kayırma" suçunu işlemediklerini dile getirerek, Narin Güran’ın cinayetine ilişkin başlatılan soruşturmada jandarmaya arama çalışmalarında yardım ettikleri anlattı.

‘HUKUKA AYKIRI DİYEBİLECEĞİMİZ İŞLEM YAPILDI’

Daha sonra söz alan Güran ailesinin avukatı Mustafa Demir, Birsen Güran, Fuat Güran ve Maşallah Güran tahliye edilmesiyle Narin Güran cinayeti ikinci davasında tutuklu sanığın kalmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Aile 21 Ağustos'ta yani Narin'in öldürüldüğü günden beridir burada adalet nöbeti başlattı. Bugün 43. gün. Daha önce Diyarbakır 17 Asli Ceza Mahkemesi'nde suçluyu kayırma suçundan 15 kişi yargılanıyordu. Altısı tutukluydu. Üçü hükümle birlikte tahliye oldu. Üç kişi kalmıştı. Bugün Fuat, Birsen ve Maşallah Güran tahliye edildi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi bugün tahliyelerine karar verdi. Muhtemeldir ki karar bozulmuş anladığımız kadarıyla çünkü aksi halde tahliye gerçekleşmezdi. Zaten orada birçok hukuka aykırı diyebileceğimiz işlem yapıldı ve karar ne yazık ki gerekçesi olmayan tamamen havada bir o an kamuoyunun beklentisini karşılamak üzerine hazırlanmış bir karardı.”

‘YARGITAY'DAN DA BENZER ŞEKİLDE BİR KARAR BEKLİYORUZ’

“Hukuksuzluk ne yazık ki Narin cinayetinin her tarafına sirayet etmiş durumda” olduğunu aktaran Demir, “Bizim çabamız, amacımız olağan hukuk kurallarının işletilerek Narin’in failinin hak ettiği şekilde cezalandırılması ve yaratılan bu linç atmosferinde aile kavramının kökten yok edilmeye yönelik yapılan saldırıların sona ererek yaşatılan mağduriyetin son bulması içindir. Yargıtay'dan da benzer şekilde bir karar bekliyoruz. Belki kısa vadede olmayacaktır. Ama o dosyada da düzgün gitmeyen yargılama düzgün yapılmadığını birçok noktada anlıyoruz. Kararın gerekçesi daha sonra açıklanacaktır. Burada aile adalet nöbetini son güne kadar devam ettirecektir. Yargının nihai bir karar verip bu işi neticelendirip hukuksuzluğa son vereceği güne kadar burada adalet nöbetine devam edecek. Diğer herkesi de buraya adalet nöbetine çağırıyoruz, davet ediyoruz” diye konuştu.

‘NARİN İÇİN MÜCADELE EDENLER NEREDESİNİZ?’

Narin’in babası Arif Güran ise, başlattıkları adalet nöbetinde vazgeçmeyeceklerini söyledi. Güran, bugün tahliyelerin gerçekleşmesi bir nebze de olsa diğer tutuklular için umutlarını yeşerttiğini dile getirdi. Kızı Narin için başlattığı adalet nöbetine katılım çağrısında bulunan Arif Güran, “Narin için mücadele edenler neredesiniz? Gelin buraya adalet nöbetine destek verin” şeklinde konuştu.