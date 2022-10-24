3 yaşındaki Aslan, 'biyonik kulak' ile adını ilk kez duydu

24 Ekim 2022 Pazartesi, 14:28

Ülkesindeki savaştan kaçan Suriye uyruklu Salahaldin Alomar, 2014, eşi Hanadi Halabiye ise 2018 yılında Kilis üzerinden Türkiye'ye sığındı. İzmir'e yerleşen ve 'İzmir Geçici Koruma Başvuru Kimlik belgeleri' bulunan çiftin 3 yıl önce Buca Kadın Doğum Hastanesi'nde 'Aslan' ismini verdikleri erkek çocukları dünyaya geldi.

Doğum sonrası yapılan işitme testine göre, çocuğun duyamadığı tespit edildi. Ailenin başvurusu üzerinde, bir dernek tarafından Aslan Alomar'a işitme cihazı temin edildi. Ancak cihaz etkili olmadı.

Doktorlar işitme engelli Aslan'ın duyabilmesi için ameliyatla, işitmenin kulak fazının atlanarak elektronik olarak gerçekleşmesini ve iletinin direkt olarak akustik sinire aktarılmasını sağlayan koklear implant (biyonik kulak) takılması gerektiğini kaydetti.

İMPLANT TAKILDI

Bir markette çalışan baba Salahaldin Alomar, işitme engeli nedeniyle agresif tavırlar sergileyen ve sürekli ağlayan çocuklarının tedavisi için Dünya Doktorları Derneği'ne başvurdu. Aslan'ın duyabilmesi için harekete geçen dernek üyeleri, başarı şansının yüksek olması için 5 yaşından önce ameliyat olması gerektiğini öğrendi.

Dernek üyeleri ameliyatla kulak içerisine yerleştirilecek 'koklear implant' cihazını 6 bin 500 euroya temin etti. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. İbrahim Çukurova, Doç. Dr. Gül Caner Mercan ve Doç. Dr. İlker Burak Arslan'dan oluşan ekip, 15 Eylül'de Aslan'ın iç kulak ameliyatını gerçekleştirilip implantı taktı.

HEYECANDAN ANNESİNE SARILDI

Alsancak Semt Polikliniği'nde bugün cihazın kulak arkasında duran kısmı da takıldı. Hastanede uzman, minik Aslan'a ismiyle seslendi. İlk kez bir ses duyan Aslan, heyecanla annesine sarıldı.

O anlarda baba Salahaldin Alomar ve eşi Hanadi Halabiye gözyaşlarını tutamadı. Küçük çocuğun ailesi, duygu dolu anlar yaşadı. Doç. Dr. Gül Caner Mercan, implanttan sonra çocuğun güzel tepkiler verdiğini belirterek, "Bundan sonra çok önemli bir eğitim süreci var. Bu sadece okullarda verilecek bir eğitim değil, aile içerisinde de yapılması gerekenler var. Ailesinin bir süre tüm yaşantısını bu duruma göre organize etmesi gerekiyor ki yaptığımız işlem boşa gitmesin. Çok yoğun bir eğitim gerekiyor. Geç ameliyat olan çocuklarda yoğun eğitim gerekiyor. Burada annenin evde eğitime devam etmesi önemli. Belki okula 1 sene geç gidebilir. Ama sonunda akranlarına yaklaşacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ANNE VE BABASI MUTLU

Çocuğun babası Salahaldin Alomar, "Çok memnun olduk. İşaret diliyle iletişim kuruyorduk. Hiç konuşmuyordu. İnşallah bundan sonra konuşacak. Eşim de oğlumun konuşmasını bekliyor. O da çok mutlu. Eşim, çocuğumuzun ağzından ilk kez çıkacak 'anne' kelimesini duymak istiyor. Ben de ilk sözünün 'baba' olmasını bekliyorum" dedi.

Dünya Doktorları Derneği Koruma Sorumlusu Kübra Hazal Şen ise "Ameliyat başarılı şekilde gerçekleşti. Bugün de ilk duyma anı gerçekleşti. Mutluyuz" diye konuştu.