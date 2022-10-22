Elazığ'da fıkra gibi olay: Kayıp ihbarı yapılan çocuk kulaklıkla uyuyakalmış

Elazığ’da çocuğu kaybolan aile, güvenlik güçlerine haber verdi. Eve gelen ekipler, çocuğun kulaklık ile uyuyakaldığını belirledi.

İHA
22 Ekim 2022 Cumartesi, 11:07
Elazığ'da fıkra gibi olay: Kayıp ihbarı yapılan çocuk kulaklıkla uyuyakalmış
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Elazığ'da dışarı çıkan ve çocuklarından bir türlü haber alamayan aile bireyleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede çocuğun yaşadığı evin önüne gelip aile bireyleri ile görüşen ekipler, evin kapısının kilitli olması nedeni ile itfaiyeden yardım istedi.

Kapının açılmasının ardından odaları arayan ekipler arka odada birinin olduğunu gördü. Görevliler, 'Kendisinden haber alınamadığı' ihbarı yapılan çocuğu, odada kulaklıkla uyurken buldu.

Şahsın durumunun iyi olması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı. 

 


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