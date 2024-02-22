3 yaşındaki çocuğa işkence ve istismar davasında yeni gelişme!

Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndürdüğü ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç.'nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 16:11
3 yaşındaki çocuğa işkence ve istismar davasında yeni gelişme!
Abone Ol google-news

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.Ü., tutuksuz sanık K.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Şatır, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esas hakkındaki mütalaasını sunmak için Cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, sanıkların "çocuğa karşı eziyet" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu belirterek, sanıkların atılı suçlardan ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

7 MART'A ERTELENDİ!

Söz verilen sanıklar, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep etti.

Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, son savunmaları yapmaları için sanıklara süre vererek, duruşmayı 7 Mart'a erteledi.

35 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Altındağ'da doğum sancısı çeken K.Ç.'nin evine giden 112 Acil Sağlık ekiplerinin, burada vücudunda morluk ve yanık izleri olan 3 yaşındaki H.Ç.'yi fark ettiği belirtiliyor.

Sağlık ekiplerinin, durumu polise bildirmesiyle anne K.Ç. ve birlikte yaşadığı Y.Ü.'nün gözaltına alındığı aktarılan iddianamede, H.Ç.'nin vücudunda sigara söndürüp cinsel istismarda bulunan Y.Ü.'nün mağdura yönelik eylemlerine annesinin de ortak olduğu kaydediliyor.

İddianamede, sanıkların "çocuğa karşı eziyet" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 35'er yıla kadar hapsi isteniyor.


Ankara haberleri ceza haberleri cinsel istismar haberleri çocuğa haberleri iddianame haberleri Mütalaa haberleri

İlgili Haberler

13 yaşındaki çocuğa taciz: Taksiciye hapis cezası

13 yaşındaki çocuğa taciz: Taksiciye hapis cezası
İki yaşındaki çocuğa istismarı ifşa ettiği için yargılanan gazeteciye beraat

İki yaşındaki çocuğa istismarı ifşa ettiği için yargılanan gazeteciye beraat
Çocuğa cinsel istismardan aranıyordu: 12 yıl sonra yakalandı

Çocuğa cinsel istismardan aranıyordu: 12 yıl sonra yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yunanistan'dan, Erdoğan'ı yolsuzlukla suçlayan Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay

Yunanistan'dan, Erdoğan'ı yolsuzlukla suçlayan Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay
Göz göre göre yaptı… Fatih’te tramvay bekleyen kadının elinden telefonu çalındı!

Göz göre göre yaptı… Fatih’te tramvay bekleyen kadının elinden telefonu çalındı!
Lütfü Savaş'ın 'üstü kapalı' göndermesine Gökhan Zan'dan yanıt: 'Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anladım...'

Lütfü Savaş'ın 'üstü kapalı' göndermesine Gökhan Zan'dan yanıt: 'Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anladım...'
Son dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Son dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Evrakları gönderdi: CHP’nin İzmit adayı, adaylıktan çekildi

Evrakları gönderdi: CHP’nin İzmit adayı, adaylıktan çekildi
CBC Sport yayın akışı 22 Şubat 2024… CBC Sport Sparta Prag – Galatasaray maçı nasıl canlı izlenir?

CBC Sport yayın akışı 22 Şubat 2024… CBC Sport Sparta Prag – Galatasaray maçı nasıl canlı izlenir?
Başvurusu kabul edilmemişti: CHP'li aday, Saruhanlı’da seçime Saadet logosuyla girecek

Başvurusu kabul edilmemişti: CHP'li aday, Saruhanlı’da seçime Saadet logosuyla girecek
Uzun covid’in gizemi çözülüyor…

Uzun covid’in gizemi çözülüyor…