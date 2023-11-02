3 yaşındaki çocuğa istismar ve işkence davası: ‘Çocuğu alırlar diye şikayetçi olmadı’

Yayınlanma: 02.11.2023 - 22:16

Güncelleme: 02.11.2023 - 22:16

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yaşarcan Ü., tutuksuz yargılanan anne K.Ç. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuması sonrası tutuksuz sanık K.Ç'ye söz verdi.

Bugüne kadar hiçbir psikolojik rahatsızlık geçirmediğini ve bu konuyla ilgili herhangi bir sağlık kuruluşunda tedavi görmediğini söyleyen sanık K.Ç, “Olay tarihinden önceki yıllarda sanık Yaşarcan Ü. beni uyuşturucuya alıştırmıştı. Bir dönem uyuşturucu hap kullandım, daha sonra bıraktım. Mağdure H.N.Ç. 2018 yılında doğdu. 2,5 yaşındayken sanık Yaşarcan ile tanıştım. H.N.Ç.'ye normalde annemler tarafından bakılıyordu. Ben 15 günde bir çocuğu sanık Yaşarcan ile yaşadığımız yere getiriyordum. 15 gün kadar kaldıktan sonra tekrar anneme götürüyordum" dedi.

“ŞİKAYET EDECEKTİ”

Mahkeme başkanının mağdurenin vücudunda bulunan darp izlerini sorması üzerine anne K.Ç., "Bacaklarındaki yaraları Yaşarcan yapmıştı. Annem bu yaraları görmüş, şikayet edecekti. Devlet çocuğu alır diye şikayetçi olmadı” ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Beril Zabun Şen'in duruşma günü dinlenilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, bir sonraki celseyi 25 Ocak 2024 tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

Altındağ ilçesinde hamile olan K.Ç., 8 Kasım 2021'de doğum sancısı başlayınca 112'yi aradı. Sağlık ekipleri, K.Ç'ye ilk müdahaleyi yaparken evde bulunan 3 yaşındaki kızı H.N.Ç.'nin vücudunda morluk ve yara izleri olduğunu fark etti. Kadınla birlikte çocuğu da hastaneye götüren ekipler, durumu polise bildirdi. Doğumdan sonra ifadesine başvurulan K.Ç., birlikte olduğu erkek olan taksi şoförü Yaşarcan Ü.'nün ayrıldığı eşinden olan kızını dövdüğünü ve vücudunda sigara söndürdüğünü ileri sürdü. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki ifadesinde küçük kızın zaman zaman birlikte kaldığı anneanne ve teyzesi tarafından dövüldüğünü iddia etti. Yaşarcan Ü, çıkarıldığı mahkemece 'kendini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten yaralama' ve 'eziyet' suçlarından tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yaşarcan Ü. ve K.Ç. hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede tutuklu sanık Yaşarcan Ü. hakkında "çocuğa karşı eziyet" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 35 yıl, K.Ç. hakkında ise iki suçla birlikte ayrıca "suç bildirmeme" suçundan toplam 36 yıl 6 ay hapis talep edildi.