3 yaşındaki çocuk kayıptı... Cansız bedeni bulundu!

Bayburt’un Aksaçlı köyünde kaybolan 3 yaşındaki çocuğun derede cansız bedeni bulundu.

İHA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 10:23
3 yaşındaki çocuk kayıptı... Cansız bedeni bulundu!
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Bayburt merkeze bağlı Aksaçlı köyünde dışarıda oyun oynayan Yusuf Efe Kekeç’i bulamayan ailesi, oğullarını aramaya başladı.

Minik Yusuf Efe’nin hiçbir izine rastlayamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri köyün her yerinde minik Yusuf Efe Kekeç’i aradılar.

Saatlerce süren aramaların sonucunda Yusuf Efe Kekeç’in cansız bedeni evlerine 800 metre uzaklıktaki derede bulundu.

Kekeç’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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