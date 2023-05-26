3 yıl para biriktirip, satın aldığı bisikleti çalındı
Adana’da, Metin Mert Özer’in (15) okula gidip gelirken kullandığı bisikleti, evlerinin verandasından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hırsızın peşinden koşan Özer, yakalayamadı. Bisikletinin bulunmasını isteyen Özer, “3 yıl boyunca para biriktirip, babamın da desteğiyle 3 bin 900 liraya almıştım” dedi.
Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde, 24 Mayıs günü saat 21.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi, kapısını açtığı evde, verandadaki bisikleti çaldı.
Kapının sesini duyup dışarı çıkan Metin Mert Özer, bağırarak şüphelinin peşinden koştu, ancak yakalayamadı.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Hırsızlık anları, evin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Evde otururken kapının açılma sesini duyduğunu belirten Özer, “Kardeşim sanıp, seslendim. Ses vermeyince dışarı çıktım. Bir kişinin bisikletimi alıp, kaçtığını gördüm. Peşinden koştum ama yakalayamadım. Kendi evi gibi girip, çaldı. 3 yıl boyunca para biriktirip, babamın da desteğiyle 3 bin 900 liraya almıştım. Okulum biraz uzak mesafede olduğu için gidip gelirken kullanıyordum. Hırsıza bir şey diyemiyorum, onun namusuna ve şerefine kalmış. İnşallah bisikletim bulunur” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce ikinci tur için kararını verdi
- HDP ve Yeşil Sol Parti 'ikinci tur' kararını açıkladı!
- Erdoğan'ın izlettiği montaj görüntülere erişim engeli!
- Vietnam'da Nusret'i taklit eden noodle satıcısına hapis
- Protesto eden yurttaşlara gözaltı!
- Twitter hesabından haftalar sonra peş peşe paylaşım!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a jet 'terör' yanıtı
- Yaptığı hareketler büyük tepki çekti: 'Utanmaz adam!'
- Erdoğan'a hakarette bugün: 32 yıl hapsi isteniyor
- Eurobond kararına Hakan Kara'dan tepki!