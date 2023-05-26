3 yıl para biriktirip, satın aldığı bisikleti çalındı

Yayınlanma: 26.05.2023 - 09:59

Güncelleme: 26.05.2023 - 09:59

Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde, 24 Mayıs günü saat 21.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi, kapısını açtığı evde, verandadaki bisikleti çaldı.

Kapının sesini duyup dışarı çıkan Metin Mert Özer, bağırarak şüphelinin peşinden koştu, ancak yakalayamadı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Hırsızlık anları, evin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Evde otururken kapının açılma sesini duyduğunu belirten Özer, “Kardeşim sanıp, seslendim. Ses vermeyince dışarı çıktım. Bir kişinin bisikletimi alıp, kaçtığını gördüm. Peşinden koştum ama yakalayamadım. Kendi evi gibi girip, çaldı. 3 yıl boyunca para biriktirip, babamın da desteğiyle 3 bin 900 liraya almıştım. Okulum biraz uzak mesafede olduğu için gidip gelirken kullanıyordum. Hırsıza bir şey diyemiyorum, onun namusuna ve şerefine kalmış. İnşallah bisikletim bulunur” diye konuştu.