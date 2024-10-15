3 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı: 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç'tan ilk açıklama geldi!
Antalya'da "Jahrein" rumuzuyla sosyal medyada yayın yapan Ahmet Sonuç hakkında "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Ahmet Sonuç'tan konuya dair ilk açıklama geldi.
Sosyal medya yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan, itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ahmet Sonuç hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan "sanal devriye" çalışmasında "Jahrein" rumuzlu Ahmet Sonuç'un Twitch isimli sosyal medya hesabından her kullanıcıya açık şekilde canlı yayın yaptığının belirlendiği aktarıldı.
Sanığın toplum, akraba, aile ve çocuk ilişkilerinde ahlaki değerlere aykırı müstehcen konuşmaları içeren yayın yapmak suretiyle, üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, Sonuç'un, "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanması talep edildi.
"SABIKAM YOK, GEÇMİŞİM TEMİZ"
Ahmet Sonuç kararın ardından ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Sonuç yaptığı açıklamada 'maksimum cezayı alacağımı düşünmüyorum' diyerek şu ifadelere yer verdi:
"Tutuklu yargılanıyordum fakat tahliye ettim. Bana atfedilen suçun cezası da 6 aydan 3 yıla kadar. 3 yılın verilebilmesi için suçun hunharca işlenmesi lazım. Sabıkam yok, geçmişim temiz. Dolayısıyla bu konuda suçlu bulunsam dahi maksimum cezayı alacağımı düşünmüyorum. Kaldı ki alıcak da olsam 3 yıllık bir cezanın yatarı yok. Yanlışsam hukukçular beni düzeltsin."
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