Son dakika... 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç tahliye edildi

Son dakika haberi... 1 aydır cezaevinde bulunan 'Jahrein' lakaplı sosyal medya yayıncısı Ahmet Sonuç tahliye edildi.

Son dakika... 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç tahliye edildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2024 - 17:50

Jahrein ismi ile bilinen sosyal medya yayımcısı Ahmet Sonuç tahliye oldu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Jahrein tahliye haberini, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Paylaşımda, Jahrein'in çocuğuyla birlikte bir karesi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Antalya Emniyet Müdürlüğü Jahrein rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç hakkında ‘müstehcenlik’ suçlaması ile soruşturma başlatmış ve sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Antalya L Tipi Cezaevine gönderilmişti.

13 Eylül'den bu yana cezaevindeydi.


Etiketler: #jahrein #Ahmet Sonuç

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