3 yıldır aranıyordu... Saklandığı evde yakalandı!

Samsun'un Terme ilçesinde 3 yıldır aranan ve hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.K., yakalandı.

AA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 15:55
3 yıldır aranıyordu... Saklandığı evde yakalandı!
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Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan Y.K.'yi saklandığı evde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.


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