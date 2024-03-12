10 yıl hapisle aranan dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:54

Güncelleme: 12.03.2024 - 11:55

Ankara'da Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucunda, 'bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 aydır aranan ve hakkında 10 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G.S., dün Altındağ ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Dolandırıcılık suçundan 52 suç kaydı bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.