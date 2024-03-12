10 yıl hapisle aranan dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı
Ankara'da jandarma ekipleri, dolandırıcılık suçundan 10 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G.S'.yi Altındağ ilçesinde yakaladı.
Ankara'da Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucunda, 'bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 aydır aranan ve hakkında 10 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G.S., dün Altındağ ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Dolandırıcılık suçundan 52 suç kaydı bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'a büyük şok...
- Başsavcılıktan CHP'ye 'para sayma' soruşturması
- Bayram ikramiyesinde rakam belli oldu
- İstanbul yarışında son anket açıklandı
- Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki!
- Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
- Ulusal gazetede yayımlanan o ilana tepki!
- Kobra Murat'tan üzen haber: Helallik istedi!
- Cenazede fotoğraf ısrarı: Şener Şen tepki gösterdi!
- '4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı...'