10 yıl hapisle aranan dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

Ankara'da jandarma ekipleri, dolandırıcılık suçundan 10 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G.S'.yi Altındağ ilçesinde yakaladı.

DHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:54
10 yıl hapisle aranan dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı
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Ankara'da Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucunda, 'bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 aydır aranan ve hakkında 10 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G.S., dün Altındağ ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Dolandırıcılık suçundan 52 suç kaydı bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 


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