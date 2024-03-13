5 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde 5 ayrı suçtan hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 11:49
5 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Daday İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 5 ayrı suçtan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

2 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.B.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.


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