5 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı
Kastamonu’nun Daday ilçesinde 5 ayrı suçtan hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Daday İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 5 ayrı suçtan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
2 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.B.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
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