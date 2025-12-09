3 yıldır çadırda kalan Osmaniyeli depremzede: 'Çadırda tir tir titriyorum'

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yukarıçiyanlı Köyü'nde evleri 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine yıkılan emekli Fevzi Kızılgül, eşi ile birlikte üç yıldır çadırda kaldıklarını ifade etti.

Fevzi Kızılgül, şöyle konuştu:

"6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde evim yıkıldı. Üç yıldan beri çadırda duruyorum. Çadır akıyor, karasinek var, sivrisinek var, fare var; onlardan yatamıyorum. Evi de mirasçılarımdan imza alamadığım için yaptıramadım. Üstelik Bağ-Kur emeklisiyim, param da yok.

16 bin 800 lira veriyorlar, yaptırsam zaten 3 yıldan beri yaptırırdım. Ancak ihtiyaçlara yetiyor. Bir kilo et bin 600 lira. Eti nasıl alayım kardeşim? Et almak kolay mı? En son Kurban Bayramı'nda kurban kestim o zaman yedim."

"HALİMİZ NE OLACAK?"

"Akşamları fermuarı çekiyoruz, bir de elektrikli soba var, onu yakıyoruz, öyle duruyorum. Çadırda tir tir titriyorum. Donduğumuzda üç battaniye ile yatıyoruz. Üstümüzde üçer tane battaniye var. Sayın Bakan Murat Kurum size sesleniyorum 'TOKİ evlerini yapıyoruz' diyordunuz, hani nerede kaldı? TOKİ'ye başvurdum. 'Köyde duranlara şehirden ev yok' dediler. Yerinde dönüşüm de yaptıramıyorum. Sayın Bakan ne yapmak istiyorsunuz? Böyle üzmeye mi çalışıyorsunuz? Halimiz ne olacak? Üç yıl oldu."

Eşi Zöhre Kızılgül ise "üç yıldır ağlayarak, sürünerek yaşadıklarını" ifade ederek, çadırın soğuk olduğunu söyledi.

Zöhre Kızılgül, "Bir ağlıyorum, bir Allah'a yalvarıyorum, öyle zamanım geçiyor. Yetkililer, ne ellerinden geliyorsa onu yapsınlar. Ev gerek, tek bir oda olsun da ev olsun" dedi.