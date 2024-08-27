Yayınlanma: 27.08.2024 - 12:05

Güncelleme: 27.08.2024 - 12:05

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de birçok toplu taşıma aracı ücretsiz olup olmayacağı yurttaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 30 Ağustos İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos otobüs, metrobüs, metro, marmaray bedava mı?

30 AĞUSTOS İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSIZ Mİ?

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta, kentteki İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacağı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin faydalanacağı belirtildi.

İstanbulluların resmi gün ile milli ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilmesi için İBB Meclisinin aldığı karar kapsamında, 2019’da itibaren bu uygulamanın sürdüğü aktarıldı.