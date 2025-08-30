Resmi tatil kapsamında bankalar, noterler ve PTT şubeleri kapalı olacak. Peki, 30 Ağustos’ta kargolar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos, Türkiye’de resmi tatil olarak kutlandığından dolayı kargo firmalarının büyük bölümü bugün dağıtım ve teslimat hizmeti vermiyor. Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo ve PTT Kargo gibi önde gelen şirketlerin şubeleri 30 Ağustos’ta kapalı olacak. Resmi tatil nedeniyle gönderiler bir gün sonraya aktarılacak.

KARGO ŞİRKETLERİNİN 30 AĞUSTOS MESAİSİ

Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo: 30 Ağustos’ta kapalı. Teslimatlar 31 Ağustos Pazar günü itibarıyla devam edecek.

PTT Kargo: Resmi tatil sebebiyle kapalı olacak. İşlemler 1 Eylül'de yeniden başlayacak.

Özel lojistik firmaları: Bazı şehirlerde nöbetçi ekiplerle sınırlı hizmet sunabilir ancak genel dağıtım yapılmayacak.