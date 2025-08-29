Zafer Bayramı heyecanı 30 Ağustos Cumartes günü sokaklara taşıyor. İl ve ilçe belediyeleri gün boyu sürecek etkinlikleri ve konserleri paylaşıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da hangi yolları kapalı? 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da hangi etkinlikler olacak?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

Valilik tarafından düzenlenecek “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları” nedeniyle 30 Ağustos günü saat 05:45 itibarıyla bazı yollar kapalı olacak.

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak

D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)

Girişleri

10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes

Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri

Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım

Alternatif güzergahlar

Turgut Özal Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

D 100 Karayolu

O-3 Hal Yolu

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İSTANBUL'DA HANGİ ETKİNLİKLER OLACAK?

30 Ağustos'ta gün boyunca atölyeler, dans şovları ve gösterleri düzenlenecek. İşte, etkinlik programı: