Zafer Bayramı heyecanı 30 Ağustos Cumartes günü sokaklara taşıyor. İl ve ilçe belediyeleri gün boyu sürecek etkinlikleri ve konserleri paylaşıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da hangi yolları kapalı? 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da hangi etkinlikler olacak?
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?
Valilik tarafından düzenlenecek “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları” nedeniyle 30 Ağustos günü saat 05:45 itibarıyla bazı yollar kapalı olacak.
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak
- D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)
Girişleri
- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes
- Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
- Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
- Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım
Alternatif güzergahlar
- Turgut Özal Millet Caddesi
- Fevzipaşa Caddesi
- Atatürk Bulvarı
- D 100 Karayolu
- O-3 Hal Yolu
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İSTANBUL'DA HANGİ ETKİNLİKLER OLACAK?
30 Ağustos'ta gün boyunca atölyeler, dans şovları ve gösterleri düzenlenecek. İşte, etkinlik programı:
- 29 Ağustos saat: 20.00 – Müze Gazhane: Gazeteci-yazar İpek Çalışlar söyleşisi
- 31 Ağustos saat 20.00 – Artİstanbul Feshane Bahçesi: Solist ve anlatıcı Hüseyin Kıyak, solist Aynur Ezgi Yüksek ve başarılı müzisyenlerin katılımıyla konser düzenlenecek.
- 30 Ağustos saat 10.30’da Atatürk Evi ve Cumhuriyet Müzesi’ne özel gezi düzenlenecek.
- 30 Ağustos Cumartesi saat 15.00–16.00’da Eminönü’nde “Zaferin Resmi” atölyesi olacak. 31 Ağustos Pazar günü ise saat 15.00–16.00’da Beylikdüzü’nde “Tarihe Bir Mektup” atölyesi gerçekleşecek.
- 30 Ağustos günü saat 15.00’te Yerebatan Sarnıcı’nda “Kadıköy Flute Ensemble” konseri olacak.
- 30 Ağustos saat 12.00’de TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı düzenlenecek. Yarış Arnavutköy Akıntıburnu ve Emirgan sahillerinde kurulacak özel seyir alanlarından izlenebilecek.