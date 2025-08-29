26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçen Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlanıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı neden kutlanıyor? 30 Ağustos Zaferi ne zaman bayram olarak kutlanmaya başlandı?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDEN KUTLANIYOR?

Atatürk'ün başkomutanlığı sırasında gerçekleşmesinden dolayı ''Başkomutanlık Meydan Muharebesi'' olarak da bilinen Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922 tarihinde başarıyla sonuçlandı. Yunan Orduları İzmir'e kadar takip edilerek, 9 Eylül 1922'de İzmir ellerinden alındı. İşgal birlikleri ülke sınırlarını bir süre sonra terk etti ve 30 Ağustos sembolik olarak büyük zaferi simgeler hale geldi.

30 AĞUSTOS ZAFERİ NE ZAMAN BAYRAM OLARAK KUTLANMAYA BAŞLANDI?

Bu büyük gün ilk defa, 1924 yılında Dumlupınar'ın Çal Köyü’nde kutlandı. Bu kutlamanın ismi ''Başkumandan Zaferi''ydi. 1926 yılından itibaren ise ''Zafer Bayramı'' olarak anılmaya başlandı.