30 araç birbirine girdi, yolda kalan yurttaştan acı isyan
İstanbul’da kar yağışının gece saatlerinden itibaren yoğunluğunu artırarak devam etmesi nedeniyle birçok bölgede kaza meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 araç birbirine girdiği kazada ise yolda kalan vatandaşlar tepki gösterdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İstanbul Havalimanı istikametinde yaşanan kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, yol tamamen trafiğe kapatıldı. Her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi devam ederken, yolda mahsur kalan vatandaşlar tepki gösterdi.
"KALDIK YANİ BURADA AÇ SUSUZ"
Yolda kalan bir kişi, “Hadımköy’den çıkıp İstanbul Havalimanı yönüne gidecektik. Bu sapağı döner dönmez mahsur kaldık zincirleme trafik kazası oldu. Hiçbir şekilde ilerleyemiyoruz. Herhangi bir bilgi veren de yok. Kaldık yani burada aç susuz bakalım ne zaman çıkarız” dedi.
"BUNLAR DONARSA NASIL KALKACAK?"
Zor durumda olduğunu belirten şoför, “Marmara otoyolundayız havalimanına yakınız İstanbul Ankara istikametine gitmekteyiz. Tipi aniden bastırdı ve kazalar oldu. Arabaların donmasından korkuyoruz. Açlık susuzluk önemli değil de bunlar donarsa nasıl kalkacak” diye konuştu.
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